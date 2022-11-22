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Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн евро

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн евро

Киев • УНН

 • 331019 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который станет рекордным для финской стороны после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии, пишет УНН.

Цитата

«Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Это будет десятый пакет военной техники, который будет поставлен в Украину стоимостью 55,6 млн евро. Общая стоимость всех пакетов военной техники, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 160,4 млн евро», - говорится в сообщении.

Детали

По словам министра обороны Антти Кайкконена, ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим.

В Минобороны добавляют, что по оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать, что доставка достигнет места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или расписании предоставляться не будет.

Дополнение

В рамках военной помощи от Соединенного Королевства, Украина получила новые ракеты Brimstone 2 для противостояния российской агрессии.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пришлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также - в течение месяца - партию зимней формы.

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