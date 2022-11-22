Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн евро

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«Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Это будет десятый пакет военной техники, который будет поставлен в Украину стоимостью 55,6 млн евро. Общая стоимость всех пакетов военной техники, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 160,4 млн евро», - говорится в сообщении.

Детали

По словам министра обороны Антти Кайкконена, ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим.

В Минобороны добавляют, что по оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать, что доставка достигнет места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или расписании предоставляться не будет.

Дополнение

В рамках военной помощи от Соединенного Королевства, Украина получила новые ракеты Brimstone 2 для противостояния российской агрессии.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пришлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также - в течение месяца - партию зимней формы.