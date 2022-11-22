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«Калібр» (сімейство ракет)

Україна отримала від Сполученого Королівства ракети Brimstone 2

Україна отримала від Сполученого Королівства ракети Brimstone 2

Київ • УНН

 • 465830 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В рамках військової допомоги від Сполученого Королівства, Україна отримала нові ракети Brimstone 2 для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на аналітичний проєкт Ukraine Weapons Tracker

Цитата

"Тепер стало відомо, що Сполучене Королівство постачає ЗСУ не тільки старі ракети Brimstone 1, але й сучасні дворежимні ракети Brimstone 2", — йдеться у повідомленні.

Ця модель має значно більшу максимальну дальність (на 200% краща попередника)», а також покращену конструкцію самонаведення, програмного забезпечення та планера.

Довідка

Brimstone – це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля» розробки міжнародного консорціуму MBDA.

З початку повномасштабної війни Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. У Збройних силах Brimstone модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.

Нагадаємо

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що Литва найближчим часом надішле українцям партію снарядів калібру 155 мм, а також - протягом місяця - партію зимової форми.

#Ukraine: It has now been revealed that the UK is supplying not just older Brimstone 1 but modern Brimstone 2 Dual Mode missiles to the AFU.

This model has a much superior maximum range (Claimed "more than 200% increase") plus improved seeker, software and airframe design. pic.twitter.com/pCKQehefIB

— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 21, 2022

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