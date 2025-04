Україна отримала від Сполученого Королівства ракети Brimstone 2

Цитата

"Тепер стало відомо, що Сполучене Королівство постачає ЗСУ не тільки старі ракети Brimstone 1, але й сучасні дворежимні ракети Brimstone 2", — йдеться у повідомленні.

Ця модель має значно більшу максимальну дальність (на 200% краща попередника)», а також покращену конструкцію самонаведення, програмного забезпечення та планера.

Довідка

Brimstone – це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля» розробки міжнародного консорціуму MBDA.

З початку повномасштабної війни Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. У Збройних силах Brimstone модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.

Нагадаємо

