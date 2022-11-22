Украина получила от Соединенного Королевства ракеты Brimstone 2
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В рамках военной помощи от Соединенного Королевства, Украина получила новые ракеты Brimstone 2 для противостояния российской агрессии.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитический проект Ukraine Weapons Tracker
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"Теперь стало известно, что Соединенное Королевство снабжает ВСУ не только старые ракеты Brimstone 1, но и современные двухрежимные ракеты Brimstone 2", — говорится в сообщении.
Эта модель имеет значительно большую максимальную дальность (на 200% лучше предшественника)», а также улучшенную конструкцию самонаведения, программного обеспечения и планера.
Справка
Brimstone – это семейство управляемых ракет класса «воздух-земля» разработки международного консорциума MBDA.
С начала полномасштабной войны Великобритания уже поставила в Украину сотни этих ракет. В Вооруженных силах Brimstone модифицировали для запуска из наземных пусковых установок для использования по наземным целям.
Напомним
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пришлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также – в течение месяца – партию зимней формы.
#Ukraine: Это должно быть решено, что Великобритания не удастся рассмотреть Brimstone 1, а современный Brimstone 2 Двумя способами misses к AFU.
Этот модель имеет очень высокий максимальный диапазон (Claimed "more than 200% increase") plus improved seeker, software and airframe design. pic.twitter.com/pCKQehefIB