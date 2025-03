Украина получила от Соединенного Королевства ракеты Brimstone 2

Цитата

"Теперь стало известно, что Соединенное Королевство снабжает ВСУ не только старые ракеты Brimstone 1, но и современные двухрежимные ракеты Brimstone 2", — говорится в сообщении.

Эта модель имеет значительно большую максимальную дальность (на 200% лучше предшественника)», а также улучшенную конструкцию самонаведения, программного обеспечения и планера.

Справка

Brimstone – это семейство управляемых ракет класса «воздух-земля» разработки международного консорциума MBDA.

С начала полномасштабной войны Великобритания уже поставила в Украину сотни этих ракет. В Вооруженных силах Brimstone модифицировали для запуска из наземных пусковых установок для использования по наземным целям.

Напомним

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пришлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также – в течение месяца – партию зимней формы.

