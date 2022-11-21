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Литва надішле українцям снаряди та зимову форму - міністр оборони

Литва надішле українцям снаряди та зимову форму - міністр оборони

Київ • УНН

 • 439135 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що Литва найближчим часом надішле українцям партію снарядів калібру 155 мм, а також - протягом місяця - партію зимової форми.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook очільника Міноборони Литви.

Цитата

"Буде й інша допомога, але ми не про все можемо розповідати. Також наступного року будуть підписані контракти з литовським підприємством, яке вироблятиме необхідну Україні військову техніку. Звичайно, якщо виробники будуть готові і зможуть збільшити свій виробничий потенціал", - написав литовський міністр, коротко описуючи загальний стан справ допомоги Литви Україні.

Деталі

За словами Анушаускаса, Литва вже надала Україні та українським біженцям допомогу більш ніж на 640 млн євро, і більше третини з цієї суми, 232 млн євро, складає військова допомога.

Додамо

За підрахунками німецького Кільського інституту світової економіки, на початок жовтня Литва надала Україні допомогу у розмірі 0,4% свого ВВП і за цим показником посідала четверте місце після Латвії, Естонії та Польщі.

В абсолютних числах допомога США перевищує обсяг допомоги від інших країн разом узятих, але розміри американської економіки такі, що їй підтримка України поки що обійшлася всього в 0,2 - 0,25% ВВП.

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