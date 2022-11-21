Литва пришлет украинцам снаряды и зимнюю форму - министр обороны

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"Будет и другая помощь, но мы не обо всем можем рассказывать. Также в следующем году будут подписаны контракты с литовским предприятием, которое будет производить необходимую Украине военную технику. Конечно, если производители будут готовы и смогут увеличить свой производственный потенциал", - написал литовский министр, кратко описывая общее положение дел о помощи Литвы Украине.

Детали

По словам Анушаускаса, Литва уже предоставила Украине и украинским беженцам помощь более чем на 640 млн. евро, и более трети из этой суммы, 232 млн. евро, составляет военную помощь.

Добавим

По подсчетам немецкого Кильского института мировой экономики, к началу октября Литва предоставила Украине помощь в размере 0,4% своего ВВП и по этому показателю занимала четвертое место после Латвии, Эстонии и Польши.

В абсолютных числах помощь США превышает объем помощи от других стран вместе взятых, но размеры американской экономики таковы, что ей поддержка Украины пока обошлась всего в 0,2 – 0,25% ВВП.