Литва пришлет украинцам снаряды и зимнюю форму - министр обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пришлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также – в течение месяца – партию зимней формы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы Минобороны Литвы.
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"Будет и другая помощь, но мы не обо всем можем рассказывать. Также в следующем году будут подписаны контракты с литовским предприятием, которое будет производить необходимую Украине военную технику. Конечно, если производители будут готовы и смогут увеличить свой производственный потенциал", - написал литовский министр, кратко описывая общее положение дел о помощи Литвы Украине.
Детали
По словам Анушаускаса, Литва уже предоставила Украине и украинским беженцам помощь более чем на 640 млн. евро, и более трети из этой суммы, 232 млн. евро, составляет военную помощь.
Добавим
По подсчетам немецкого Кильского института мировой экономики, к началу октября Литва предоставила Украине помощь в размере 0,4% своего ВВП и по этому показателю занимала четвертое место после Латвии, Эстонии и Польши.
В абсолютных числах помощь США превышает объем помощи от других стран вместе взятых, но размеры американской экономики таковы, что ей поддержка Украины пока обошлась всего в 0,2 – 0,25% ВВП.