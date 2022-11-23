Британия впервые присылает боевые вертолеты в Украину — ВВС

Детали

За последние шесть недель украинские экипажи проходили обучение в Великобритании для полетов и обслуживания самолетов – для обеспечения возможностей поиска и спасения.

Министр обороны СК сказал, что его страна также пришлет дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Он отметил, что артиллерийские снаряды помогут украинским вооруженным силам обезопасить недавно освободившуюся территорию.

Sea King ранее использовался как Королевским ВВС, так и Королевским Военно-морским флотом, последний самолет был снят с эксплуатации ВМС в 2018 году.

Несколько стран отправляли в Украину пилотируемые самолеты с начала войны, а запросы Киева в западные страны прислать истребители пока остаются без ответа.

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Британия также снабжает украинские войска зимнее снаряжение, включая тяжелые спальные мешки и коврики, а также помещения с подогревом и одежду для холодной погоды.

Соединенное Королевство остается вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов, и, выступая из Осло, господин Уоллес сказал, что поддержка его страны будет оставаться «непоколебимой».

Напомним

Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который станет рекордным для финской стороны после начала полномасштабного российского вторжения.