Прем'єр Британії анонсував новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони а також зенітні гармати. Про це пише УНН з посиланням на спільний брифінг прем’єра з Президентом Володимиром Зеленським.
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"Лише цього року ми надали військову допомогу на понад 3 млрд фунтів. Ми будемо продовжувати допомагати, поки ви тиснете на російські війська. Зокрема, ми надаємо зараз 120 спеціальних зенітних гармат, а також ППО. Ми також надаємо допомогу у вигляді навчань військових медиків ", – сказав Сунак.
Деталі
Він додав, що у пакет також увійде спеціальне зимове обладнання для військових та гуманітарна допомога на загальну суму 16 мільйонів фунтів.
“Для нас буде також велика честь прийняти в себе конференцію з відбудови України наступного року. Сподіваємося, що ми зможемо завершити цю варварську війну і забезпечити справедливий мир”, – додав Сунак.
Доповнення
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні перебуває з офіційним візитом у Києві.