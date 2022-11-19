Прем'єр Британії анонсував новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

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"Лише цього року ми надали військову допомогу на понад 3 млрд фунтів. Ми будемо продовжувати допомагати, поки ви тиснете на російські війська. Зокрема, ми надаємо зараз 120 спеціальних зенітних гармат, а також ППО. Ми також надаємо допомогу у вигляді навчань військових медиків ", – сказав Сунак.

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Він додав, що у пакет також увійде спеціальне зимове обладнання для військових та гуманітарна допомога на загальну суму 16 мільйонів фунтів.

“Для нас буде також велика честь прийняти в себе конференцію з відбудови України наступного року. Сподіваємося, що ми зможемо завершити цю варварську війну і забезпечити справедливий мир”, – додав Сунак.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні перебуває з офіційним візитом у Києві.