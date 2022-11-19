Премьер Британии анонсировал новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

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"Только в этом году мы оказали военную помощь более чем на 3 млрд фунтов. Мы будем продолжать помогать, пока вы давите на российские войска. В частности, мы предоставим сейчас 120 специальных зенитных пушек, а также ПВО. Мы также оказываем помощь в виде учений военных медиков", – сказал Сунак.

Детали

Он добавил, что в пакет также войдет специальное зимнее оборудование для военных и гуманитарная помощь на общую сумму 16 миллионов фунтов.

“Для нас будет также большая честь принять у себя конференцию по восстановлению Украины в следующем году. Надеемся, что мы сможем завершить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир”, – добавил Сунак.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня находится с официальным визитом в Киеве.