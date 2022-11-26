Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые планируют передать для Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, информирует УНН.
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"Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки. Королевские военно-морские силы провели обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, повысив их поисково-спасательные способности", - отмечает министерство.
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Соединенное Королевство впервые присылает в Украину вертолеты. Будут предоставлены три вертолета Sea King. Первый уже прибыл в Украину. За последние шесть недель украинские экипажи проходили обучение в Великобритании для полетов и обслуживания самолетов – для обеспечения возможностей поиска и спасения.