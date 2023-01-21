Британські гелікоптери Sea King прибули в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україну прибули британські гелікоптери Sea King. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter, передає УНН.
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"Sea King з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні! Це потужне посилення для ВМС України. Наша співпраця буде розвиватися й надалі. Дякую, Бен Воллес. Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі", - написав Резніков.
Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!
It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
Додамо
У грудні Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що Королівські Військово-морські сили Royal Navy провели навчання 10 екіпажів гелікоптерів Sea King для Збройних Сил України.