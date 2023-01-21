Британські гелікоптери Sea King прибули в Україну

Цитата

"Sea King з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні! Це потужне посилення для ВМС України. Наша співпраця буде розвиватися й надалі. Дякую, Бен Воллес. Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі", - написав Резніков.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L

Додамо

У грудні Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що Королівські Військово-морські сили Royal Navy провели навчання 10 екіпажів гелікоптерів Sea King для Збройних Сил України.