Британские депутаты отклонили ряд поправок в закон о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Британские депутаты в понедельник отклонили ряд предложенных поправок в законодательство, которое дало бы премьер-министру Великобритании Терезе Мэй право сообщить Европейскому Союзу о намерении страны выйти из блока, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В течение семи часов дебатов британские законодатели проголосовали против ряда законодателей, поддерживающих ЕС, добавить дополнительные условия к плану Т.Мэй о начале переговоров о выходе до 31 марта.
Голосование в понедельник касалось вопросов парламентского контроля в процессе выхода и участия региональных органов власти Великобритании. Другие голосования, во время которых правительство может столкнуться с еще большим сопротивлением, запланированы на вторник и среду.
Во вторник законодатели обсудят поправки об окончательных сроках выхода Великобритании из ЕС.
Прохождение законопроекта в нижней палате общин, как ожидается, завершится в среду. Затем он будет передан в верхнюю палату лордов.
Напомним, Т.Мэй призвала депутатов не препятствовать выходу Великобритании из ЕС.
Как сообщал УНН, правительство Великобритании опубликовало план по Brexit под названием "Выход Великобритании из ЕС и новое партнерство с ним".