Британські депутати відхилили низку поправок до закону про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Британські депутати в понеділок відхилили низку запропонованих поправок до законодавства, яке дало б прем'єр-міністру Великої Британії Терезі Мей право повідомити Європейський Союз про намір країни вийти з блоку, передає УНН з посиланням на Reuters.
Протягом семи годин дебатів британські законодавці проголосували проти низки законодавців, які підтримують ЄС, додати додаткові умови до плану Т.Мей щодо початку переговорів про вихід до 31 березня.
Голосування в понеділок стосувалося питань парламентського контролю в процесі виходу і участі регіональних органів влади Великої Британії. Інші голосування, під час яких уряд може зіткнутися з ще більшим спротивом, заплановані на вівторок і середу.
У вівторок законодавці обговорюватимуть поправки про остаточні терміни виходу Великої Британії з ЄС.
Проходження законопроекту у нижній палаті громад, як очікується, завершиться в середу. Потім він буде переданий у верхню палату лордів.
Нагадаємо, Т.Мей закликала депутатів не перешкоджати виходу Британії з ЄС.
Як повідомляв УНН, уряд Великої Британії опублікував план щодо Brexit під назвою “Вихід Британії з ЄС і нове партнерство з ним”.