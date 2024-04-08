В россии наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы решить эту проблему, в рф набирают врачей из африканских стран не подтверждая их квалификацию, говорится в новом отчете британской разведки, передает УНН.

Детали

В разведке Британии сообщают, что 3 апреля председатель государственной думы россии заявил, что в стране не хватает 30 000 врачей, в районных больницах - это примерно 50 процентов. Для сравнения в ноябре 2023 года не хватало 26 500 врачей.

Нехватку медперсонала объясняют тем, что некоторые медики работают в частном секторе, а другие покинули страну. До 2 процентов российских врачей и медицинских работников покинули россию, чтобы избежать призыва.

По данным британской разведки, после мобилизации в рф в сентябре 2022 года врачей прямо предупредили не покидать страну.

По оценке, проведенной в январе 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7 500 человек.

"По данным Центра анализа европейской политики, чтобы решить проблему нехватки врачей, россия набирает их из африканских стран не подтверждая квалификацию, кроме декларации о собственной квалификации", - говорится в отчете Минобороны Великобритании.

В британской разведке считают, что количество медицинских работников в россии будет продолжать сокращаться в течение 2024 года. А привлечение медицинского персонала извне с ограниченной проверкой квалификации может привести к ухудшению качества оказания медицинской помощи.