ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Британская разведка: в россии из-за нехватки врачей набирают персонал из африканских стран без подтвержденной квалификации

Британская разведка: в россии из-за нехватки врачей набирают персонал из африканских стран без подтвержденной квалификации

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 09:05  •  20085 просмотра

Read in English

По данным британской разведки, из-за нехватки 30 000 врачей в россии страна набирает медицинский персонал из африканских стран без подтверждения их квалификации. Это может привести к ухудшению качества медицинской помощи.

В россии наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы решить эту проблему, в рф набирают врачей из африканских стран не подтверждая их квалификацию, говорится в новом отчете британской разведки, передает УНН.

Детали

В разведке Британии сообщают, что 3 апреля председатель государственной думы россии заявил, что в стране не хватает 30 000 врачей, в районных больницах - это примерно 50 процентов. Для сравнения в ноябре 2023 года не хватало 26 500 врачей.

Нехватку медперсонала объясняют тем, что некоторые медики работают в частном секторе, а другие покинули страну.  До 2 процентов российских врачей и медицинских работников покинули россию, чтобы избежать призыва. 

По данным британской разведки, после мобилизации в рф в сентябре 2022 года врачей прямо предупредили не покидать страну. 

По оценке, проведенной в январе 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7 500 человек.

"По данным Центра анализа европейской политики, чтобы решить проблему нехватки врачей, россия набирает их из африканских стран не подтверждая квалификацию, кроме декларации о собственной квалификации", - говорится в отчете Минобороны Великобритании. 

В британской разведке считают, что количество медицинских работников в россии будет продолжать сокращаться в течение 2024 года. А привлечение медицинского персонала извне с ограниченной проверкой квалификации может привести к ухудшению качества оказания медицинской помощи.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  131302 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  105044 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  198511 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  190894 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181961 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152439 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109914 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127652 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118955 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120956 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Новости по теме
Британская разведка: в россии из-за нехватки врачей набирают персонал из африканских стран без подтвержденной квалификации

Британская разведка: в россии из-за нехватки врачей набирают персонал из африканских стран без подтвержденной квалификации

  •  20085 просмотра
Украина делает все, чтобы усилить оборону Харькова - Зеленский

Украина делает все, чтобы усилить оборону Харькова - Зеленский

  •  21399 просмотра
Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам

Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам

  •  18238 просмотра
Херсон подвергся очередному вражескому удару, был пожар - ГСЧС

Херсон подвергся очередному вражескому удару, был пожар - ГСЧС

  •  16047 просмотра
За нелегальную торговлю табаком на почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области

За нелегальную торговлю табаком на почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области

  •  15145 просмотра
В Украине создали Аудиторский комитет Минобороны с участием экспертов из стран НАТО

В Украине создали Аудиторский комитет Минобороны с участием экспертов из стран НАТО

  •  14744 просмотра
Во Львовской области мальчик во время игры упал в 5-метровый канализационный коллектор

Во Львовской области мальчик во время игры упал в 5-метровый канализационный коллектор

  •  12784 просмотра
В посольство россии в Вильнюсе дважды бросили бутылки с зажигательной смесью

В посольство россии в Вильнюсе дважды бросили бутылки с зажигательной смесью

  •  11925 просмотра
На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший

На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший

  •  13072 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в Харьковской области

Воздушные силы предупредили о ракете в Харьковской области

  •  12744 просмотра

Популярные

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

  •  101398 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

  •  94706 просмотра
Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

  •  103317 просмотра
Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

  •  115952 просмотра
Минобороны работает над запуском приложения для военных Армия+

Минобороны работает над запуском приложения для военных Армия+

  •  95056 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  254055 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  280052 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  340967 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  410310 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  409345 просмотра

Британская разведка: в россии из-за нехватки врачей набирают персонал из африканских стран без подтвержденной квалификации

По данным британской разведки, из-за нехватки 30 000 врачей в россии страна набирает медицинский персонал из африканских стран без подтверждения их квалификации. Это может привести к ухудшению качества медицинской помощи.

Новости Мира •   •  20085 просмотра
Британская разведка: в россии из-за нехватки врачей набирают персонал из африканских стран без подтвержденной квалификации

Украина делает все, чтобы усилить оборону Харькова - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы укрепить оборону Харькова от постоянных российских атак, и поблагодарил партнеров за помощь с противовоздушной обороной и давление на Россию.

Война •   •  21399 просмотра
Украина делает все, чтобы усилить оборону Харькова - Зеленский

Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам

Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам.

Общество •   •  18238 просмотра
Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам

Херсон подвергся очередному вражескому удару, был пожар - ГСЧС

Вражеский обстрел вызвал пожар в гаражном кооперативе в одном из районов Херсона, но спасатели оперативно ликвидировали его, никто не пострадал.

Война •   •  16047 просмотра
Херсон подвергся очередному вражескому удару, был пожар - ГСЧС

За нелегальную торговлю табаком на почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области

Жителя Киевщины будут судить за торговлю табачными изделиями без марок акцизного налога на сумму почти 2 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  15145 просмотра
За нелегальную торговлю табаком на почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области

В Украине создали Аудиторский комитет Минобороны с участием экспертов из стран НАТО

Министерство обороны Украины создало Аудиторский комитет, в состав которого вошли сертифицированные внутренние аудиторы из стран НАТО и Украины, с целью усиления функций внутреннего аудита, поддержания доверия общественности и внедрения высоких международных стандартов в министерстве.

политика •   •  14744 просмотра
В Украине создали Аудиторский комитет Минобороны с участием экспертов из стран НАТО

Во Львовской области мальчик во время игры упал в 5-метровый канализационный коллектор

В городе Сосновка Львовской области спасатели вытащили мальчика, который во время игры упал в канализационный коллектор глубиной 5 метров.

Общество •   •  12784 просмотра
Во Львовской области мальчик во время игры упал в 5-метровый канализационный коллектор

В посольство россии в Вильнюсе дважды бросили бутылки с зажигательной смесью

На выходных в посольство россии в Вильнюсе, столице Литвы, дважды бросили бутылки с зажигательной смесью, повредив стену здания, подозреваемых пока не установили.

Новости Мира •   •  11925 просмотра
В посольство россии в Вильнюсе дважды бросили бутылки с зажигательной смесью

На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший

63-летний местный житель получил ранения после того, как российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника в Бериславе Херсонской области.

Общество •   •  13072 просмотра
На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший

Воздушные силы предупредили о ракете в Харьковской области

Российская ракетная атака вызвала воздушную тревогу в Харьковской области Украины.

Война •   •  12744 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в Харьковской области