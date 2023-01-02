Британская разведка: продолжаются бои за ключевую трассу в районе Кременной

Детали

Разведчики отмечают, что трасса является ключевым маршрутом поставок на северный участок российского Донбасского фронта из белгородской области рф.

Цитата

"Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября, но если бы Украина смогла защитить маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной", - говорится в отчете.

Напомним

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что деоккупация Кременной имеет стратегическое значение, поскольку усложнит логистику врага в Луганской области и поможет нашим защитникам в Бахмуте.