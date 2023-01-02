Британская разведка: продолжаются бои за ключевую трассу в районе Кременной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Луганской области продолжаются бои за ключевую трассу в районе Кременной, сообщается в очередном отчете разведки Министерства обороны Великобритании, пишет УНН.
Детали
Разведчики отмечают, что трасса является ключевым маршрутом поставок на северный участок российского Донбасского фронта из белгородской области рф.
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"Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября, но если бы Украина смогла защитить маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной", - говорится в отчете.
Напомним
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что деоккупация Кременной имеет стратегическое значение, поскольку усложнит логистику врага в Луганской области и поможет нашим защитникам в Бахмуте.