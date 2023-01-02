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Британська розвідка: тривають бої за ключову трасу у районі Кремінної

Британська розвідка: тривають бої за ключову трасу у районі Кремінної

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У Луганській області тривають бої за ключову трасу у районі Кремінної, повідомляється у черговому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

Розвідники зазначають, що траса є ключовим маршрутом постачання до північної ділянки російського Донбаського фронту з білгородської області рф.

Цитата

"Її використання було перервано українською артилерією з жовтня, але якби Україна змогла захистити маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної", - йдеться у звіті.

Нагадаємо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що деокупація Кремінної має стратегічне значення, оскільки ускладнить логістику ворога на Луганщині та допоможе нашим захисникам в Бахмуті.

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