Гайдай розповів про стратегічне значення деокупації Кремінної

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«Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один на Старобільськ і тоді буде деокупований логістичний центр Луганщини. Потім ворогу буде важко переміщувати резерви, техніку чи особовий склад, тому що зі Старобільська під вогневим контролем можна тримати всі дороги. І другий напрямок – Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ – зможе допомогти розбити угрупування, яке постійно штурмує Бахмут. Це допоможе нашим захисникам на тому напрямку», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

В Луганській ОВА повідомили, що росіянам важко утримувати позиції на Луганщині. Щодня їхні поранені вояки поповнюють ліжковий фонд регіону.



