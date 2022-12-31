Гайдай розповів про стратегічне значення деокупації Кремінної
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Деокупація Кремінної має стратегічне значення, оскільки ускладнить логістику ворога на Луганщині та допоможе нашим захисникам в Бахмуті. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
Цитата
«Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один на Старобільськ і тоді буде деокупований логістичний центр Луганщини. Потім ворогу буде важко переміщувати резерви, техніку чи особовий склад, тому що зі Старобільська під вогневим контролем можна тримати всі дороги. І другий напрямок – Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ – зможе допомогти розбити угрупування, яке постійно штурмує Бахмут. Це допоможе нашим захисникам на тому напрямку», – повідомив Гайдай.
Нагадаємо
В Луганській ОВА повідомили, що росіянам важко утримувати позиції на Луганщині. Щодня їхні поранені вояки поповнюють ліжковий фонд регіону.