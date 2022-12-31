Окупантам важко утримувати позиції на Луганщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Російським окупантам важко утримувати позиції у Луганській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Луганську ОВА.
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“Росіянам важко утримувати позиції на Луганщині. Щодня їхні поранені вояки поповнюють ліжковий фонд регіону. Так, станом на 29 грудня лікарня в Біловодську переповнена пораненими російськими військовослужбовцями”, — йдеться в повідомленні.
За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Білогорівки.
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У лікарнях окупованого Луганська бракує найнеобхіднішого для поранених російських військових, інвалідні візки шукають у місцевих жителів.