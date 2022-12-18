У Луганську лікарні переповнені окупантами, інвалідні візки шукають у цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У лікарнях окупованого Луганська бракує найнеобхіднішого для поранених російських військових, інвалідні візки шукають у місцевих жителів. Про це повідомили в телеграмі Луганської ОВА, передає УНН.
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"Поранені росіяни, кому щастить, на їхню думку, живими дістатися до переобладнаних у шпиталі лікарні міста Луганськ, почали стикатися з іншими перепонами. Кількість госпіталізованих значно збільшилася, а поставки до медзакладів – ні. Вже не вистачає найнеобхідніших речей. Тому додаткові інвалідні візки та протипролежневі матраци шукають у місцевих жителів", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили, самі медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених.
"Та й лікувати важких ніхто не вчив. Бо цьогоріч змінилася і структура травми, і принципи надання медичної допомоги. Якщо раніше вони зазвичай працювали з кульовими пораненнями та монотравмою, то зараз це політравма і переважно пов'язана з мінно-вибуховими травмами", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
У Луганській області окупанти хочуть переробити лікарні на шпиталі для військових.