У Луганську лікарні переповнені окупантами, інвалідні візки шукають у цивільних

Деталі

"Поранені росіяни, кому щастить, на їхню думку, живими дістатися до переобладнаних у шпиталі лікарні міста Луганськ, почали стикатися з іншими перепонами. Кількість госпіталізованих значно збільшилася, а поставки до медзакладів – ні. Вже не вистачає найнеобхідніших речей. Тому додаткові інвалідні візки та протипролежневі матраци шукають у місцевих жителів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили, самі медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених.

"Та й лікувати важких ніхто не вчив. Бо цьогоріч змінилася і структура травми, і принципи надання медичної допомоги. Якщо раніше вони зазвичай працювали з кульовими пораненнями та монотравмою, то зараз це політравма і переважно пов'язана з мінно-вибуховими травмами", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У Луганській області окупанти хочуть переробити лікарні на шпиталі для військових.