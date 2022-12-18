В Луганске больницы переполнены оккупантами, инвалидные коляски ищут у гражданских

Детали

"Раненые россияне, кому везет, по их мнению, живыми добраться в переоборудованные в госпитале больницы города Луганск, начали сталкиваться с другими преградами. Количество госпитализированных значительно увеличилось, а поставки в медучреждения – нет. Уже не хватает самых необходимых вещей. Поэтому дополнительные инвалидные коляски и противопролежневые матрасы ищут у местных жителей", - говорится в сообщении.

Как отметили, сами медики на оккупированных территориях признают, что не готовы принимать такое количество раненых.

"Да и лечить тяжелых никто не учил. Потому что в этом году изменилась и структура травмы, и принципы оказания медицинской помощи. Если раньше они обычно работали с пулевыми ранениями и монотравмой, то сейчас это политравма и преимущественно связана с минно-взрывными травмами", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Луганской области оккупанты хотят переделать больницы на госпитали для военных.