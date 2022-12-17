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У Луганській області загарбники хочуть переформувати лікарні на шпиталі для військових - Центр спротиву

У Луганській області загарбники хочуть переформувати лікарні на шпиталі для військових - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 480693 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Через чисельні втрати серед особового складу росіян, лікарні, що окуповані ворогом, відмовляють цивільним в медичному обслуговуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Центр національного спротиву пише, що кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів.

Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня № 3 вже розмістила близько 100 російських військових. Також повністю переведена на обслуговування лікарня в Кремінній.

“Луганська міська багатопрофільна лікарня № 15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним та в грудні має остаточно переорієнтувати на військових. Таку стратегію окупанти обрали по усій тимчасово окупованій частині області”, — зазначає ЦНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти посилили пошук партизанів у Криму - Центр спротиву

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