В Луганской области захватчики хотят переформировать больницы на госпитали для военных - Центр сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Из-за многочисленных потерь среди личного состава россиян, больницы, оккупированные врагом, отказывают гражданским в медицинском обслуживании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Центр национального сопротивления пишет, что несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли в формат работы военных госпиталей.
В частности, Луганская городская многопрофильная больница № 3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание больница в Кременной.
“Луганская городская многопрофильная больница № 15 пока отказывает в обслуживании гражданским и в декабре должна окончательно переориентироваться на военных. Такую стратегию оккупанты избрали по всей временно оккупированной части области”, — отмечает ЦНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты усилили поиск партизан в Крыму - Центр сопротивления