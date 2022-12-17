В Луганской области захватчики хотят переформировать больницы на госпитали для военных - Центр сопротивления

Детали

Центр национального сопротивления пишет, что несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли в формат работы военных госпиталей.

В частности, Луганская городская многопрофильная больница № 3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание больница в Кременной.

“Луганская городская многопрофильная больница № 15 пока отказывает в обслуживании гражданским и в декабре должна окончательно переориентироваться на военных. Такую стратегию оккупанты избрали по всей временно оккупированной части области”, — отмечает ЦНС.

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