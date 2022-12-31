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Оккупантам тяжело удерживать позиции в Луганской области - ОВА

Киев • УНН

 • 309565 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Российским оккупантам тяжело удерживать позиции в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Луганскую ОВА.

Цитата

“Россиянам трудно удерживать позиции на Луганщине. Каждый день их раненые воины пополняют коечный фонд региона. По состоянию на 29 декабря больница в Беловодске переполнена ранеными российскими военнослужащими”, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Невского, Краснопоповки и Белогоровки.

Напомним 

В больницах оккупированного Луганска не хватает самого необходимого для раненых российских военных, инвалидные коляски ищут у местных жителей.

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