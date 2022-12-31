Оккупантам тяжело удерживать позиции в Луганской области - ОВА

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“Россиянам трудно удерживать позиции на Луганщине. Каждый день их раненые воины пополняют коечный фонд региона. По состоянию на 29 декабря больница в Беловодске переполнена ранеными российскими военнослужащими”, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Невского, Краснопоповки и Белогоровки.

Напомним

В больницах оккупированного Луганска не хватает самого необходимого для раненых российских военных, инвалидные коляски ищут у местных жителей.