Гайдай рассказал о стратегическом значении деоккупации Кременной
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Деокупация Кременной имеет стратегическое значение, поскольку усложнит логистику врага в Луганской области и поможет нашим защитникам в Бахмуте. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
Цитата
«Преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются из Кременной. Один на Старобельске и тогда будет деоккупирован логистический центр Луганщины. Затем врагу будет трудно перемещать резервы, технику или личный состав, потому что из Старобельска под огневым контролем можно держать все дороги. И второе направление – Рубежное, Северодонецк, Лисичанск – сможет помочь разбить группировку, постоянно штурмующую Бахмут. Это поможет нашим защитникам на том направлении», – сообщил Гайдай.
Напомним
В Луганской ОВА сообщили, что россиянам трудно удерживать позиции в Луганской области. Каждый день их раненые воины пополняют коечный фонд региона.