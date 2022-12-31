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Гайдай рассказал о стратегическом значении деоккупации Кременной

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Деокупация Кременной имеет стратегическое значение, поскольку усложнит логистику врага в Луганской области и поможет нашим защитникам в Бахмуте. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

«Преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются из Кременной. Один на Старобельске и тогда будет деоккупирован логистический центр Луганщины. Затем врагу будет трудно перемещать резервы, технику или личный состав, потому что из Старобельска под огневым контролем можно держать все дороги. И второе направление – Рубежное, Северодонецк, Лисичанск – сможет помочь разбить группировку, постоянно штурмующую Бахмут. Это поможет нашим защитникам на том направлении», – сообщил Гайдай.

Напомним

В Луганской ОВА сообщили, что россиянам трудно удерживать позиции в Луганской области. Каждый день их раненые воины пополняют коечный фонд региона.

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