Гайдай рассказал о стратегическом значении деоккупации Кременной

Цитата

«Преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются из Кременной. Один на Старобельске и тогда будет деоккупирован логистический центр Луганщины. Затем врагу будет трудно перемещать резервы, технику или личный состав, потому что из Старобельска под огневым контролем можно держать все дороги. И второе направление – Рубежное, Северодонецк, Лисичанск – сможет помочь разбить группировку, постоянно штурмующую Бахмут. Это поможет нашим защитникам на том направлении», – сообщил Гайдай.

Напомним

В Луганской ОВА сообщили, что россиянам трудно удерживать позиции в Луганской области. Каждый день их раненые воины пополняют коечный фонд региона.



