Британская разведка назвала причину уязвимости Херсона для обстрелов оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Херсон после деоккупации уязвим для обстрелов российских оккупантов, потому что остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
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"Несмотря на освобождение украинскими войсками 11 ноября 2022 года, город Херсон на юге Украины продолжает ежедневно подвергаться обстрелам российской артиллерии. (...) Город уязвим, потому что он остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега реки Днепр, с недавно укрепившихся тыла оборонительных рубежей", - указали в МО Британии.
По данным британской разведки, "значительная часть ущерба, вероятно, причинена Херсону в результате использования россией реактивных систем залпового огня, в основном систем БМ-21 "Град".
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По данным полиции, после деоккупации в Херсонской области зафиксировано уже 32 жертвы вражеских обстрелов.