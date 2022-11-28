Британская разведка назвала причину уязвимости Херсона для обстрелов оккупантов

Детали

"Несмотря на освобождение украинскими войсками 11 ноября 2022 года, город Херсон на юге Украины продолжает ежедневно подвергаться обстрелам российской артиллерии. (...) Город уязвим, потому что он остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега реки Днепр, с недавно укрепившихся тыла оборонительных рубежей", - указали в МО Британии.

По данным британской разведки, "значительная часть ущерба, вероятно, причинена Херсону в результате использования россией реактивных систем залпового огня, в основном систем БМ-21 "Град".

Дополнение

По данным полиции, после деоккупации в Херсонской области зафиксировано уже 32 жертвы вражеских обстрелов.