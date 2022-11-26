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З часу деокупації рашисти вбили на Херсонщині 32 цивільних - поліція

З часу деокупації рашисти вбили на Херсонщині 32 цивільних - поліція

Київ • УНН

 • 649480 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. З часу деокупації росія вбила на Херсонщині 32 цивільних, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Херсон. Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних місцевих мешканців. Всього з часу деокупації росія вбила на Херсонщині 32 цивільних", - повідомив Клименко.

Деталі

За даними голови Нацполіції, багато людей евакуюються, щоб знайти прихисток у спокійніших регіонах держави. Але й чимало містян залишаються у своїх домівках. І потрібно забезпечити їм максимально можливу безпеку.

Так, з його слів, на звільнених територіях регіону поновлено роботу 7 підрозділів поліції. 4 з них – у самому Херсоні. На вулицях обласного центру чергують 44 патрулі. Як автомобільних, так і піших. Загалом на території Херсона несуть службу 850 поліцейських, у тому числі з інших областей.

"Працюють і спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їх пособників. Наразі таких на Херсонщині зафіксовано 578", - вказав Клименко.

Доповнення

Російські окупанти за минулу добу 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Загинуло двоє людей, ще 10 отримали поранення.

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