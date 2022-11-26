Со времени деоккупации рашисты убили в Херсонской области 32 гражданских - полиция

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"Херсон. Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных местных жителей. Всего со времени деоккупации россия убила в Херсонской области 32 гражданских", - сообщил Клименко.

Детали

По данным главы Нацполиции, многие эвакуируются, чтобы найти убежище в более спокойных регионах государства. Но и многие горожане остаются в своих домах. И нужно обеспечить им максимально возможную безопасность.

Так, по его словам, на освобожденных территориях региона возобновлена ​​работа 7 подразделений полиции. 4 из них – в самом Херсоне. На улицах областного центра дежурят 44 патруля. Как автомобильных, так и пеших. В общей сложности на территории Херсона несут службу 850 полицейских, в том числе из других областей.

"Работают и специализированные следственно-оперативные группы, которые документируют военные преступления российских военнослужащих и их пособников. В настоящее время таких в Херсонской области зафиксировано 578", - указал Клименко.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погибли два человека, еще 10 получили ранения.