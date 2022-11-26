росіяни вбили ще двох жителів Херсонщини, 10 людей поранено - ОВА

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«Рашисти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти області», - написав Янушевич.

«На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 2 жителів Херсонщини, ще 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», - зазначив Янушевич.

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За його словами, у Херсонському районі російські окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили в приватні помешкання, торговельний заклад та училище. Також росіяни обстріляли такі населені пункти району: Чорнобаївку, Антонівку, Наддніпрянське, Микільське, Зеленівку та Музиківку. У Бериславському районі російська армія обстріляла Берислав, пошкоджено приватні будинки. Також ворог гатив по Новоолександрівці, Качкарівці та Костирці.

Херсонська міська рада уточнила, що по Херсону ворог гатив з реактивних систем залпового вогню та далекобійною артилерію. «Знову під ворожою атакою мікрорайони Корабел, Таврійський та Житлоселище. Там зафіксовані влучання у багатоповерхівки, деякі квартири вигоріли та зруйновані вщент. На жаль, є загиблі та поранені», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у Корабельному районі міста постраждав 19-річний хлопець, якого з мінно-вибуховою травмою госпіталізували до лікарні.

«Окупанти підступно обстріляли групу людей, які стояли у черзі в магазин, одна жінка загинула на місці. Також зафіксовано три факти пошкодження газових труб», - зазначається в повідомленні.

Також вказано, що у селі Любимівка Бериславського району у лісопосадці під час спилювання дерев підірвалася на ворожій розтяжці місцева жителька. Жінка загинула на місці.

Окрім того, повідомляється, що у Білозерській громаді викрито трьох колаборантів.

Доповнення

Почалася безплатна евакуація з Херсона.