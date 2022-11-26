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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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росіяни вбили ще двох жителів Херсонщини, 10 людей поранено - ОВА

росіяни вбили ще двох жителів Херсонщини, 10 людей поранено - ОВА

Київ • УНН

 • 601234 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російські окупанти за минулу добу 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Загинуло двоє людей, ще 10 отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Рашисти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти області», - написав Янушевич.

«На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 2 жителів Херсонщини, ще 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», - зазначив Янушевич.

Деталі

За його словами, у Херсонському районі російські окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили в приватні помешкання, торговельний заклад та училище. Також росіяни обстріляли такі населені пункти району: Чорнобаївку, Антонівку, Наддніпрянське, Микільське, Зеленівку та Музиківку. У Бериславському районі російська армія обстріляла Берислав, пошкоджено приватні будинки. Також ворог гатив по Новоолександрівці, Качкарівці та Костирці.

Херсонська міська рада уточнила, що по Херсону ворог гатив з реактивних систем залпового вогню та далекобійною артилерію. «Знову під ворожою атакою мікрорайони Корабел, Таврійський та Житлоселище. Там зафіксовані влучання у багатоповерхівки, деякі квартири вигоріли та зруйновані вщент. На жаль, є загиблі та поранені», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у Корабельному районі міста постраждав 19-річний хлопець, якого з мінно-вибуховою травмою госпіталізували до лікарні.

«Окупанти підступно обстріляли групу людей, які стояли у черзі в магазин, одна жінка загинула на місці. Також зафіксовано три факти пошкодження газових труб», - зазначається в повідомленні.

Також вказано, що у селі Любимівка Бериславського району у лісопосадці під час спилювання дерев підірвалася на ворожій розтяжці місцева жителька. Жінка загинула на місці.

Окрім того, повідомляється, що у Білозерській громаді викрито трьох колаборантів.

Доповнення

Почалася безплатна евакуація з Херсона.

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