Почалася безкоштовна евакуація з Херсона

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По прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримують допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тисячі грн на дорослого та 3 тисячі грн на дітей й осіб з інвалідністю. Усі вони будуть безкоштовно поселені та отримують гуманітарну допомогу.

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"Наразі з Херсонщини можна евакуювати автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщують у спеціально забезпечених притулках, а потім евакуаційними вагонами доправляють у більш безпечні регіони України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

З 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона. Про це повідомляє Акціонерне товариство "Херсонобленерго".