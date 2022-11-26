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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Почалася безкоштовна евакуація з Херсона

Почалася безкоштовна евакуація з Херсона

Київ • УНН

 • 988035 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Учора відправився з Херсона відправлений потяг на Хмельницький з першими 100 херсонцями, які користувалися безкоштовною евакуацією, забезпеченою Урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.

Деталі

По прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримують допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тисячі грн на дорослого та 3 тисячі грн на дітей й осіб з інвалідністю. Усі вони будуть безкоштовно поселені та отримують гуманітарну допомогу.

Цитата

"Наразі з Херсонщини можна евакуювати автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщують у спеціально забезпечених притулках, а потім евакуаційними вагонами доправляють у більш безпечні регіони України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

З 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона. Про це повідомляє Акціонерне товариство "Херсонобленерго".

Українські Національні Новини

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