Началась бесплатная эвакуация из Херсона

Детали

По прибытии в Хмельницкий все эвакуированные получают помощь в оформлении справки ВПЛ и государственную денежную поддержку в размере 2 тысяч грн на взрослого и 3 тысяч грн на детей и лиц с инвалидностью. Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь.

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"Сейчас из Херсона можно эвакуировать автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей размещают в специально обеспеченных приютах, а затем эвакуационными вагонами доставляют в более безопасные регионы Украины", — говорится в сообщении.

Напомним

С 26 ноября и в течение нескольких суток планируется провести тестовое заживление электросетей Херсона. Об этом сообщает Акционерное общество "Херсоноблэнерго".