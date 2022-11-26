Началась бесплатная эвакуация из Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вчера отправился из Херсона отправленный поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами, пользовавшимися бесплатной эвакуацией, обеспеченной Правительством. Среди них 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минреинтеграции.
Детали
По прибытии в Хмельницкий все эвакуированные получают помощь в оформлении справки ВПЛ и государственную денежную поддержку в размере 2 тысяч грн на взрослого и 3 тысяч грн на детей и лиц с инвалидностью. Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь.
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"Сейчас из Херсона можно эвакуировать автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей размещают в специально обеспеченных приютах, а затем эвакуационными вагонами доставляют в более безопасные регионы Украины", — говорится в сообщении.
Напомним
С 26 ноября и в течение нескольких суток планируется провести тестовое заживление электросетей Херсона. Об этом сообщает Акционерное общество "Херсоноблэнерго".