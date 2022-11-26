россияне убили еще двоих жителей Херсонской области, 10 человек ранены - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погибли два человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, пишет УНН.
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«Рашисты 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Под вражеским огнем оказались мирные населенные пункты области», – написал Янушевич.
«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 2 жителей Херсонской области, еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести», - отметил Янушевич.
Детали
По его словам, в Херсонском районе российские оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные здания, торговое заведение и училище. Также россияне обстреляли следующие населенные пункты района: Чернобаевку, Антоновку, Приднепровское, Никольское, Зеленовку и Музыковку. В Бериславском районе российская армия обстреляла Берислав, повреждены частные дома. Также враг бил по Новоалександровке, Качкаровке и Костырке.
Херсонский городской совет уточнил, что по Херсону враг бил из реактивных систем залпового огня и дальнобойную артиллерию. "Снова под вражеской атакой микрорайоны Корабел, Таврический и Жилпоселок. Там зафиксированы попадания в многоэтажки, некоторые квартиры выгорели и разрушены дотла. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Корабельном районе города пострадал 19-летний парень, которого с минно-взрывной травмой госпитализировали в больницу.
«Оккупанты коварно обстреляли группу людей, стоявших в очереди в магазин, одна женщина погибла на месте. Также зафиксировано три факта повреждения газовых труб», - отмечается в сообщении.
Также указано, что в селе Любимовка Бериславского района в лесопосадке во время спиливания деревьев подорвалась на вражеской растяжке местная жительница. Женщина погибла на месте.
Кроме того, сообщается, что в Белозерской громаде разоблачены три коллаборанта.
Дополнение
Началась бесплатная эвакуация из Херсона.