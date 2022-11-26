россияне убили еще двоих жителей Херсонской области, 10 человек ранены - ОВА

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«Рашисты 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Под вражеским огнем оказались мирные населенные пункты области», – написал Янушевич.

«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 2 жителей Херсонской области, еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести», - отметил Янушевич.

Детали

По его словам, в Херсонском районе российские оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные здания, торговое заведение и училище. Также россияне обстреляли следующие населенные пункты района: Чернобаевку, Антоновку, Приднепровское, Никольское, Зеленовку и Музыковку. В Бериславском районе российская армия обстреляла Берислав, повреждены частные дома. Также враг бил по Новоалександровке, Качкаровке и Костырке.

Херсонский городской совет уточнил, что по Херсону враг бил из реактивных систем залпового огня и дальнобойную артиллерию. "Снова под вражеской атакой микрорайоны Корабел, Таврический и Жилпоселок. Там зафиксированы попадания в многоэтажки, некоторые квартиры выгорели и разрушены дотла. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Корабельном районе города пострадал 19-летний парень, которого с минно-взрывной травмой госпитализировали в больницу.

«Оккупанты коварно обстреляли группу людей, стоявших в очереди в магазин, одна женщина погибла на месте. Также зафиксировано три факта повреждения газовых труб», - отмечается в сообщении.

Также указано, что в селе Любимовка Бериславского района в лесопосадке во время спиливания деревьев подорвалась на вражеской растяжке местная жительница. Женщина погибла на месте.

Кроме того, сообщается, что в Белозерской громаде разоблачены три коллаборанта.

Дополнение

Началась бесплатная эвакуация из Херсона.