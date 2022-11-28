Британська розвідка назвала причину вразливості Херсона для обстрілів окупантів

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"Попри звільнення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує щодня зазнавати обстрілів російської артилерії. (...) Місто вразливе, тому що воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу оборонних рубежів, що нещодавно зміцнилися", - вказали у МО Британії.

За даними британської розвідки, "значна частина шкоди, ймовірно, завдана Херсону в результаті використання росією реактивних систем залпового вогню, в основному систем БМ-21 "Град".

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За даними поліції, після деокупації на Херсонщині зафіксовано вже 32 жертви ворожих обстрілів.