Британская разведка назвала критическую слабость москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. У россии не хватает стратегической оценки, что является критической слабостью москвы, - предпочтение отдается групповому мышлению и политической целесообразности. Об этом говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
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"Недостаток стратегической оценки является одной из критически слабых сторон центральной российской правительственной архитектуры: о чем свидетельствует первоначальное решение россии вторгнуться в Украину. Непредвзятый официальный анализ почти наверняка часто подрывается тенденцией к групповому мышлению и политически целесообразным выводам", - отметили в британской разведке.
Детали
Так, в МО Британии отмечают, что недавно россия начала расширять оборонные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и в глубине Белгородской области. 6 декабря здешний губернатор объявил о создании местных "отрядов самообороны".
"Существует реальная вероятность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной территории россии для разжигания патриотических чувств", - отметили в британской разведке.
Дополнение
Британская разведка назвала причину стремления россии захватить Бахмут.