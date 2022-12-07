Британская разведка назвала критическую слабость москвы

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"Недостаток стратегической оценки является одной из критически слабых сторон центральной российской правительственной архитектуры: о чем свидетельствует первоначальное решение россии вторгнуться в Украину. Непредвзятый официальный анализ почти наверняка часто подрывается тенденцией к групповому мышлению и политически целесообразным выводам", - отметили в британской разведке.

Детали

Так, в МО Британии отмечают, что недавно россия начала расширять оборонные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и в глубине Белгородской области. 6 декабря здешний губернатор объявил о создании местных "отрядов самообороны".

"Существует реальная вероятность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной территории россии для разжигания патриотических чувств", - отметили в британской разведке.

Дополнение

Британская разведка назвала причину стремления россии захватить Бахмут.