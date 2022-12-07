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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Британська розвідка назвала критичну слабкість москви

Британська розвідка назвала критичну слабкість москви

Київ • УНН

 • 1114264 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У росії бракує стратегічної оцінки, що є критичною слабкістю москви, - перевага надається груповому мисленню та політичній доцільності. Про таке йдеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Цитата

"Нестача стратегічної оцінки є одна з критично слабких сторін центральної російської урядової архітектури: про що свідчить початкове рішення росії вторгнутися в Україну. Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків", - зазначили у британській розвідці.

Деталі

Так, у МО Британії зазначають, що нещодавно росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та у глибині Бєлгородської області. 6 грудня тутешній губернатор оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".

"Існує реальна ймовірність того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території росії для розпалювання патріотичних почуттів", - зауважили у британській розвідці.

Доповнення

Британська розвідка назвала причину прагнення рф захопити Бахмут.

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