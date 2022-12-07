Британська розвідка назвала критичну слабкість москви

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"Нестача стратегічної оцінки є одна з критично слабких сторін центральної російської урядової архітектури: про що свідчить початкове рішення росії вторгнутися в Україну. Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків", - зазначили у британській розвідці.

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Так, у МО Британії зазначають, що нещодавно росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та у глибині Бєлгородської області. 6 грудня тутешній губернатор оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".

"Існує реальна ймовірність того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території росії для розпалювання патріотичних почуттів", - зауважили у британській розвідці.

Доповнення

Британська розвідка назвала причину прагнення рф захопити Бахмут.