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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Британська розвідка назвала причину прагнення рф захопити Бахмут

Британська розвідка назвала причину прагнення рф захопити Бахмут

Київ • УНН

 • 1451934 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прагнення захопити Бахмут Донецької області може бути символічним політичним завданням для росії, попри те, що є дороговартісним і становить обмежену оперативну цінність. Про це заявили в звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Цитата

"З початку серпня 2022 року росія зробила Бахмут пріоритетним напрямом своєї основної наступальної операції. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить росії загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов'янська", - повідомили у британській розвідці.

Проте, зазначають у МО Британії, "кампанія була непропорційно дороговартісною, порівняно з цими можливими вигодами".

"Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для росії", - зазначають у британській розвідці.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону.

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