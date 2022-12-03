Британська розвідка назвала причину прагнення рф захопити Бахмут

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"З початку серпня 2022 року росія зробила Бахмут пріоритетним напрямом своєї основної наступальної операції. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить росії загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов'янська", - повідомили у британській розвідці.

Проте, зазначають у МО Британії, "кампанія була непропорційно дороговартісною, порівняно з цими можливими вигодами".

"Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для росії", - зазначають у британській розвідці.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону.