Британская разведка назвала причину стремления рф захватить Бахмут

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Стремление захватить Бахмут Донецкой области может быть символической политической задачей для россии, несмотря на то, что является дорогостоящим и составляет ограниченную оперативную ценность. Об этом заявили в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Цитата

"С начала августа 2022 года россия сделала Бахмут приоритетным направлением своей основной наступательной операции. Захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит россии угрожать крупным городским районам Краматорска и Славянска", - сообщили в британской разведке.

Однако, отмечают в МО Британии, "кампания была непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами".

"Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической политической задачей для россии", - отмечают в британской разведке.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что происходит под Бахмутом Донецкой области, который называют едва ли не самой горячей точкой: российские оккупанты кладут как "мясо" сотни рашистов в надежде ослабить украинскую оборону.

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