Британская разведка назвала причину стремления рф захватить Бахмут

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"С начала августа 2022 года россия сделала Бахмут приоритетным направлением своей основной наступательной операции. Захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит россии угрожать крупным городским районам Краматорска и Славянска", - сообщили в британской разведке.

Однако, отмечают в МО Британии, "кампания была непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами".

"Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической политической задачей для россии", - отмечают в британской разведке.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что происходит под Бахмутом Донецкой области, который называют едва ли не самой горячей точкой: российские оккупанты кладут как "мясо" сотни рашистов в надежде ослабить украинскую оборону.