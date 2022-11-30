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В ОП розповіли, що відбувається під Бахмутом

В ОП розповіли, що відбувається під Бахмутом

Київ • УНН

 • 3505542 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram розповів, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону, пише УНН.

Цитата

"Їх немов «м'ясо» везуть на позиції без зброї. Потім так звані «верблюди» цю зброю підвозять вже перед наказом бігти вперед. Вони отримують автомат, без броніків і касок, і роблять набіги на наші позиції. Вони - це російські зеки, яких вербує «вагнер». Саме це щодня відбувається під Бахмутом. Вони кладуть сотні таких людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону. За спинами цього «м'яса» стоять кадрові", - повідомив Єрмак у Telegram.

"Нічого не змінюється в орді. Люди там були м'ясом завжди, такими і лишатимуться, поки не піднімуть голову", - підсумував він.

Доповнення

Генштаб раніше називав Бахмутський напрямок одним із найгарячіших на східному фронті. росіяни вдень і вночі, за будь-якої погоди, атакують українські позиції.

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