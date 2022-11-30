В ОП розповіли, що відбувається під Бахмутом

Цитата

"Їх немов «м'ясо» везуть на позиції без зброї. Потім так звані «верблюди» цю зброю підвозять вже перед наказом бігти вперед. Вони отримують автомат, без броніків і касок, і роблять набіги на наші позиції. Вони - це російські зеки, яких вербує «вагнер». Саме це щодня відбувається під Бахмутом. Вони кладуть сотні таких людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону. За спинами цього «м'яса» стоять кадрові", - повідомив Єрмак у Telegram.

"Нічого не змінюється в орді. Люди там були м'ясом завжди, такими і лишатимуться, поки не піднімуть голову", - підсумував він.

Доповнення

Генштаб раніше називав Бахмутський напрямок одним із найгарячіших на східному фронті. росіяни вдень і вночі, за будь-якої погоди, атакують українські позиції.