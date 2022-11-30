В ОП рассказали, что происходит под Бахмутом

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"Их словно «мясо» везут на позиции без оружия. Затем так называемые «верблюды» это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед. Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они - это российские зеки, которых вербует «вагнер». Это ежедневно происходит под Бахмутом. Они кладут сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить нашу оборону. За спинами этого «мяса» стоят кадровые", - сообщил Ермак в Telegram.

"Ничего не меняется в орде. Люди там были мясом всегда, такими и будут оставаться, пока не поднимут голову", - подытожил он.

Дополнение

Генштаб ранее называл Бахмутское направление одним из самых горячих на восточном фронте. россияне днем ​​и ночью, в любую погоду, атакуют украинские позиции.