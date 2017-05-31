Британская полиция освободила трех лиц, ранее подозреваемых в совершении теракта в Манчестере
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Британская полиция без предъявления обвинений освободила из-под стражи трех лиц, ранее подозреваемых в причастности к совершению теракта в Манчестере. Об этом во вторник сообщил следователь антитеррористического подразделения полиции северо-западной Англии, Расс Джексон, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы освободили без предъявления обвинений мужчин в возрасте 20 и 24 лет с Фаллоуфилда и 37-летнего мужчину из района Блэкли”, — сказал Р.Джексон.
Сейчас под стражей продолжают оставаться 11 человек, в отношении которых ведется следствие.
Как сообщал УНН, полиция арестовала шестнадцатого подозреваемого по делу теракта в Манчестере.