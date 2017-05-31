Британська поліція звільнила трьох осіб, раніше підозрюваних у скоєнні теракту в Манчестері
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Британська поліція без пред’явлення звинувачень звільнила з-під варти трьох осіб, раніше підозрюваних у причетності до скоєння теракту в Манчестері. Про це у вівторок поінформував слідчий антитерористичного підрозділу поліції північно-західній Англії, Расс Джексон, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми звільнили без пред’явлення звинувачень чоловіків віком 20 та 24 років з Фаллоуфілду і 37-річного чоловіка з району Блеклі”, — сказав Р.Джексон.
Наразі під вартою продовжують залишатися 11 осіб, щодо яких ведеться слідство.
Як повідомляв УНН, поліція арештувала шістнадцятого підозрюваного у справі теракту в Манчестері.