Британия отчиталась о наименьшем суточном приросте смертей от COVID-19 за три недели
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Великобритании за сутки в больницах от COVID-19 умерло 616 человек, это наименьшее количество умерших за три недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
"В британских больницах зафиксировано еще 616 случаев смерти из-за коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения. Общее количество пациентов с COVID-19, умерших в больницах Великобритании, составляет 18 738. Это наименьший прирост за день за последние три недели - со 2 апреля", - сообщили в СМИ.
Указано, что умершим было от 31 до 100 лет, и 16 пациентов в возрасте от 37 до 92 лет не знали о причине болезни.
Также отмечается, 16 тыс. 789 человек умерли в больницах Англии, 1120 - Шотландии, и 641 - в Уэльсе. Данные по Северной Ирландии не указаны.
Напомним, от коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 710 тыс. человек.