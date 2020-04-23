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Британія звітує про найменший добовий приріст смертей від COVID-19 за три тижні

Британія звітує про найменший добовий приріст смертей від COVID-19 за три тижні

Київ • УНН

 • 14038 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Великій Британії за добу в лікарнях від COVID-19 померло 616 осіб, це найменша кількість померлих за три тижні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

“У британських лікарнях зафіксовано ще 616 випадків смерті через коронавірус, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Загальна кількість пацієнтів з COVID-19, що померли у лікарнях Великої Британії, становить 18 738. Це найменший приріст за день за останні три тижні - з 2 квітня”, - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що померлим було від 31 до 100 років, і що 16 пацієнтів у віці від 37 до 92 років не знали про причину хвороби.

Також зазначається, 16 тис. 789 людей померло в лікарнях Англії, 1120 - Шотландії, та 641 - в Уельсі. Дані щодо Північної Ірландії не вказані.

Нагадаємо, від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 710 тис. осіб.

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