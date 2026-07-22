Британия выводит дипломатический персонал из Ирана
Киев • УНН
Великобритания временно выводит дипломатический персонал из Ирана из-за ситуации с безопасностью. Посольство продолжает работать дистанционно.
Британское правительство выводит свой дипломатический персонал из Ирана. Об этом объявило в среду вечером Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства, передает УНН со ссылкой на CNN.
Британский персонал временно выведен из страны из-за ситуации с безопасностью, говорится в заявлении.
Посольство Великобритании в Иране продолжает работать дистанционно, добавляется в посольстве.
США нанесли 11-ю ночь ударов по Ирану на фоне угроз Трампа ударить по подземному ядерному объекту22.07.26, 09:26 • 3680 просмотров