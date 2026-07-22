Британия выводит дипломатический персонал из Ирана

Британское правительство выводит свой дипломатический персонал из Ирана. Об этом объявило в среду вечером Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства, передает УНН со ссылкой на CNN.

Британский персонал временно выведен из страны из-за ситуации с безопасностью, говорится в заявлении.

Посольство Великобритании в Иране продолжает работать дистанционно, добавляется в посольстве.

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