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Великобритания учится на ошибках: не заинтересована в сотрудничестве с Россией по "делу Скрипаля"

Великобритания учится на ошибках: не заинтересована в сотрудничестве с Россией по "делу Скрипаля"

Киев  •  УНН

 • 7695 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Великобритания вынесла уроки отравлений Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, и учитывать их при принятии решений о сотрудничестве с Россией, заявил в интервью DW Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.

"Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и мы в Великобритании думаем, что свидетельства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, так что, думаю, он не может уйти от нее и дистанцироваться", - отметил британский министр.

По словам Джонсона, полученные специалистами из британских лабораторий образцы с Солсбери будут переданы для изучения специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые прибыли в Великобританию 19 марта для помощи в расследовании дела.

Причина, по которой совместная работа с Россией по делу Скрипаля маловероятна, заключается в том, что в свое время Соединенное Королевство имело неприятный опыт сотрудничества с РФ из-за проблем, подобных этой.

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"12 лет назад в Лондоне произошло покушение на Александра Литвиненко. Тогда это было чрезвычайное событие. Использовался полоний. Великобритания продвигалась очень медленно и с чрезвычайной деликатностью в расследовании. Мы решили сотрудничать с российской системой правосудия, чтобы постараться экстрадировать мистера Лугового и мистера Ковтуна, - главных подозреваемых в отравлении. Но в конечном счете мы получили насмешливой саркастической отказ от участия в нашем судебном процессе", - рассказал министр.

Он напомнил, что ранее английский премьер-министр Тереза ​​Мэй дала России выбор: если есть рациональное объяснение того, как это вещество могло исчезнуть из запасов РФ, как оно могло попасть на улицы Солсбери, тогда "давайте сотрудничать, давайте вместе докопаемся до правды".

"Но если, с другой стороны, нет объяснения, то мы можем только сделать вывод, что это действия российского государства. Ответа мы не получили. Мы только увидели массу сатирических твитов и троллинга", - подчеркнул глава МИД.

В то же время, Джонсон не ответил прямо, удовлетворит ли Великобритания требования Кремля о получении доступа к материалам дела.

"Я думаю, что на первом этапе мы доверим расследование техническим экспертам ОЗХО, прибывающих сегодня в Великобританию. Посмотрим, какие выводы сделают они. Это принятая в таких делах процедура, которой мы должны придерживаться в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия", - добавил он.

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