Британія вчиться на помилках: не зацікавлена в співпраці з Росією у "справі Скрипаля"

“Хтось повинен відповідати, нести відповідальність, і ми в Великобританії думаємо, що свідоцтва злочину вказують на російську державу, як і в справі Олександра Литвиненка. І якщо ви пам’ятаєте, сліди полонію дуже чітко привели до Росії. Зрештою, відповідальність за діяльність російської держави несе Володимир Путін, так що, думаю, він не може піти від неї і дистанціюватися”, — зазначив британський міністр.

За словами Джонсона, отримані спеціалістами з британських лабораторій зразки з Солсбері будуть передані для вивчення фахівцям Організації заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які прибули до Великої Британії 19 березня для допомоги в розслідуванні справи.

Причина, з якої спільна робота з Росією у справі Скрипаля є малоймовірною, полягає у тому, що в свій час Сполучене Королівство мало неприємний досвід співпраці з РФ через проблему, подібну до цієї.

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“12 років тому в Лондоні стався замах на Олександра Литвиненка. Тоді це була надзвичайна подія. Використовувався полоній. Великобританія просувалася надзвичайно повільно і з надзвичайною делікатністю в розслідуванні. Ми вирішили співпрацювати з російською системою правосуддя, щоб постаратися екстрадувати містера Лугового і містера Ковтуна, — головних підозрюваних в отруєнні. Але в кінцевому рахунку ми отримали глузливу саркастичну відмову від участі в нашому судовому процесі”, — розповів міністр.

Він нагадав, що раніше англійська прем’єр-міністр Тереза Мей дала Росії вибір: якщо є раціональне пояснення того, як ця речовина могла зникнути з запасів РФ, як вона могла потрапити на вулиці Солсбері, тоді “давайте співпрацювати, давайте разом докопаємося до правди”.

“Але якщо, з іншого боку, немає пояснення, то ми можемо тільки зробити висновок, що це дії російської держави. Відповіді ми не отримали. Ми тільки побачили масу сатиричних твітів і троллінгу”, — підкреслив голова МЗС.

В той же час, Джонсон не відповів прямо, чи вдовольнить Британія вимоги Кремля про отримання доступу до матеріалів справи.

“Я думаю, що на першому етапі ми довіримо розслідування технічним експертам ОЗХЗ, які прибувають сьогодні до Великобританії. Подивимося, які висновки зроблять вони. Це прийнята в таких справах процедура, якої ми повинні дотримуватися згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї”, — додав він.