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Великобритания разместит в Польше ракетный комплекс Sky Saber и военных

Великобритания разместит в Польше ракетный комплекс Sky Saber и военных

Киев • УНН

 • 131017 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Великобритания развернет в Польше ракетный комплекс Sky Saber и пришлет 100 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес во время поездки в Варшаву, информирует УНН со ссылкой на SkyNews.

Цитата

“Мы собираемся развернуть в Польше зенитно-ракетную систему средней дальности Sky Sabre с около 100 военными, чтобы убедиться, что мы стоим рядом с Польшей, защищая ее воздушное пространство от любой дальнейшей агрессии со стороны России”, - сообщил Уоллес.

Sky Sabre должен заменить устаревшую систему противовоздушной обороны Rapier Short Range, использовавшуюся британской армией. Новая система имеет большую дальность действия и может уничтожать истребители или входящие целевые умные бомбы.

Развертывание поможет укрепить восточный фланг НАТО, граничащий с Россией, сообщил министр обороны.

Напомним

По данным разведки Соединенного Королевства, полномасштабное вторжение россии в Украину “значительно застопорилось на всех фронтах”. Зато украинское сопротивление остается "устойчивым и хорошо скоординированным”.

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