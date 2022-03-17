Британська розвідка каже, що російський наступ в Україні "значно застопорився на всіх фронтах"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у щоденному зведенні від розвідки повідомляє, що вторгнення росії в Україну "значно застопорилося на всіх фронтах", пише УНН.
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"Російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. За останні дні російські війська досягли мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі, і вони продовжують зазнавати значних втрат", – зазначають у британському міністерстві.
У зведенні також сказано, що український опір "залишається стійким і добре скоординованим" і що "переважна більшість" країни залишається під контролем України, "включаючи всі великі міста".
Доповнення
За даними британської розвідки, росія вдається до використання старішої, менш точної зброї, яка є менш ефективною у військовому плані та з більшою ймовірністю призведе до втрат серед цивільного населення.