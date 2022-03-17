Міністерство оборони Великобританії стверджує, що Росія вдається до старої зброї, яка може призвести до жертв серед мирного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Росія вдається до використання старішої, менш точної зброї, яка є менш ефективною у військовому відношенні та з більшою ймовірністю призведе до втрат серед цивільного населення, згідно з останнім оновленням розвідувальної інформації Міністерства оборони Великобританії в четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Через затримки в "досягненні своїх цілей і неспроможність контролювати повітряний простір України", міністерство заявило, що росія, ймовірно, "витратила набагато більше озброєння повітряного запуску, ніж планувалося спочатку", що змусило їх вдатися до зброї, яка є менш ефективною у військовому відношенні.
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"Зброя протистояння з повітряного запуску — це боєприпаси, випущені з повітряних суден, які знаходяться не на близькій відстані від цілі", - йдеться у повідомленні.
Стрільба на відстані дозволяє доставити зброю, мінімізуючи можливу шкоду для екіпажу від удару у відповідь.
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