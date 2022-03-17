Министерство обороны Великобритании утверждает, что Россия прибегает к старому оружию, которое может привести к жертвам среди мирного населения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Россия прибегает к использованию более старого, менее точного оружия, которое является менее эффективным в военном отношении и с большей вероятностью приведет к потерям среди гражданского населения, согласно последним обновлением разведывательной информации Министерства обороны Великобритании в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Из-за задержки в достижении своих целей и "неспособность контролировать воздушное пространство Украины", министерство заявило, что россия, вероятно "потратила намного больше вооружения воздушного запуска, чем планировалось изначально", что заставило их прибегнуть к оружию, которое является менее эффективным в военном отношении.
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"Оружие противостояния с воздушного запуска - это боеприпасы, выпущенные с воздушных кораблей, которые находятся не на близком расстоянии от цели", - говорится в сообщении.
Стрельба на расстоянии позволяет доставить оружие, минимизируя возможный вред для экипажа от ответного удара.
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