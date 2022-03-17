Британская разведка говорит, что российское наступление в Украине "значительно застопорилось на всех фронтах"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке от разведки сообщает, что вторжение россии в Украину "значительно застопорилось на всех фронтах", пишет УНН.
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"Российское вторжение в Украину в значительной мере застопорилось на всех фронтах. За последние дни российские войска достигли минимального прогресса на суше, на море и в воздухе, и они продолжают нести значительные потери", - отмечают в британском министерстве.
В сводке также говорится, что украинское сопротивление "остается устойчивым и хорошо скоординированным" и что "подавляющее большинство" страны остается под контролем Украины, "включая все крупные города".
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По данным британской разведки, россия прибегает к использованию более старого, менее точного оружия, которое является менее эффективным в военном отношении и с большей вероятностью приведет к потерям среди гражданского населения.