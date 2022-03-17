Велика Британія розмістить у Польщі ракетний комплекс Sky Saber і військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Велика Британія розгорне в Польщі ракетний комплекс Sky Saber і надішле 100 військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес під час поїздки до Варшави, інформує УНН з посиланням на SkyNews.
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“Ми збираємося розгорнути в Польщі зенітно-ракетну систему середньої дальності Sky Sabre із приблизно 100 військовими, щоб переконатися, що ми стоїмо поруч із Польщею, захищаючи її повітряний простір від будь-якої подальшої агресії з боку Росії”, - повідомив Воллес.
Sky Sabre має замінити застарілу систему протиповітряної оборони Rapier Short Range, що використовувалася британською армією. Нова система має більшу дальність дії та може знищувати винищувачі або вхідні цільові розумні бомби.
Розгортання допоможе укріпити східний фланг НАТО, який межує з Росією, повідомив міністр оборони.
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